Tentò di uccidere un suo connazionale, 27enne albanese arrestato

I Carabinieri della Tenenza di Caivano hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di un cittadino di origine albanese, di anni 27, in Italia senza fissa dimora - già noto alle forze di polizia per delitti contro il patrimonio e contro la persona - per il tentato omicidio di un 24enne albanese, perpetrato a Caivano il 2 febbraio 2018.

In particolare l'attività investigativa ha consentito il tempestivo accertamento dei fatti grazie all'identificazione di testimoni oculari, all'acquisizione della necessaria documentazione sanitaria circa le condizioni della vittima, oltre agli accertamenti urgenti sul luogo teatro degli eventi, all'acquisizione di immagini filmate dai sistemi di videosorveglianza, che immortalavano le fasi salienti dell'efferato evento, e alle indagini tecniche sul materiale sottoposto a sequestro nell'immediatezza dei fatti. I risultati investigativi ottenuti hanno così delineato un grave quadro indiziario a carico dell'indagato per i reati di tentato omicidio, aggravato dai futili motivi, e di detenzione illegale di arma comune da sparo.