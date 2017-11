Colpisce alla testa il rivale in amore: la violenza davanti agli occhi della figlioletta di 4 anni

I Carabinieri hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato per tentato omicidio e atti persecutori, di un cittadino albanese nato nel 1984, residente ad Acerra. L’uomo si è presentato presso l’abitazione della propria ex convivente ucraina, constatando la presenza in casa del nuovo compagno della donna. Il cittadino albanese ha colpito violentemente alla testa con un oggetto contundente l’uomo, alla presenza della donna e della figlia di anni 4. L’immediato intervento dei militari dell’Arma, allertati da una segnalazione al 112, ha consentito di bloccare l’aggressore mentre stava risalendo a bordo della propria autovettura per allontanarsi dall’abitazione. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del servizio di emergenza 118. Ha riportato una estesa emorragia cerebrale da verosimile sfondamento della teca cranica procurata da un oggetto appuntito. L'uomo è stato trasferito dal Moscati all’ospedale di Castel Volturno “Pineta Grande”, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico ed è tuttora ricoverato in prognosi riservata e pericolo vita.

L'ex compagna dell’arrestato aveva lasciato l'uomo da circa un anno ed aveva subito, da allora, reiterate minacce ed atti persecutori, mai formalmente denunciati per timore di ritorsioni.