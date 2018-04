Tentato omicidio, fermati due giovani: accoltellarono loro coetanei ai baretti di Chiaia

Due giovani sono accusati di tentato omicidio in seguito alle attività di indagine, eseguite dal Commissariato di polizia San Ferdinando, anche con l'ausilio di telecamere di sicurezza, in merito ad una aggressione avvenuta nella zona dei baretti di Chiaia il 7 gennaio di quest'anno, nella quale alcuni ragazzi sono stati feriti da numerosi colpi di coltello (uno in maniera grave).

Un terzo giovane è destinatario della misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiano per il reato di favoreggiamento personale.

Decisive le indagini su materiale biologico repertato in occasione delle perquisizioni eseguite presso le abitazioni degli indagati, con successiva estrapolazione di profilo genetico che ha consentito di corroborare ulteriormente il grave quadro indiziario a carico dei due principali indagati per la accertata presenza di sangue di una delle vittime su un giubbotto sequestrato a casa di uno degli indagati.

Il grave fatto delittuoso è riconducibile al fenomeno della violenza giovanile di gruppo che trova il suo dissennato sfogo soprattutto durante i giorni che coincidono con il fine settimana.