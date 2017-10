Prova a derubare una viaggiatrice alla stazione centrale: in manette

Ha provato a rubarle lo zaino alla stazione centrale di Napoli ma non ci è riuscito ed è finito in manette. Gli agenti della polizia ferroviaria insieme ai militari dell'esercito hanno stretto le manette ai polsi ad un giovane di origini algerine con l'accusa di tentato furto. L'uomo è stato fermato dopo la denuncia di una ragazza che si è rivolta ai militari dopo aver subito il tentativo di furto del suo zaino.

Una volta divincolatasi dal ladro è corsa dai militari per denunciare l'accaduto. Insieme agli agenti della Polfer, hanno raggiunto l'uomo che aveva provato a scappare dalla stazione stringendogli le manette ai polsi. Da un controllo è risultato che il giovane vive in Italia senza un regolare permesso di soggiorno ed è gravato di numerosi precedenti di polizia. È stato denunciato a piede libero per tentato furto.