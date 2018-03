Tentato colpo nella notte in stazione: lo sventa una guardia giurata-eroe

Un furto è stato sventato la scorsa notte nella stazione La Trencia della Circumflegrea, a Pianura. A darne notizia è stato Umberto De Gregorio, presidente dell'Ente Autonomo Volturno.

Il tentativo di furto è avvenuto intorno alle 2 e 50. I ladri sono stati messi in fuga dall’intervento di una guardia giurata e della polizia.

De Gregorio ha ringraziato le forze dell'ordine per l'intervento, aggiungendo: “Stamattina metteremo a disposizione le immagini delle nostre telecamere alle forze dell’ordine, insieme alla refurtiva, sigarette e quant’altro già stava nei cartoni per essere portato via dai ladri che sono fuggiti”.