Raid in una scuola dei Decumani, tenta di rubare 28 pc: arrestato

DApprofittando della chiusura di una scuola per le vacanze di Natale, un 23enne, di origini romene, residente nel campo nomadi di via Gianturco, ha tentato il colpaccio. Nel mirino era finito l’Istituto scolastico “Confalonieri” in Vico San Severino. Scavalcato il cancello d’ingresso, l'uomo si è arrampicato fino alla finestra del primo piano e ha rotto il vetro per introdursi all’interno. Una volta staccato l’allarme, ha razziato 22 pc portatili e quattro grandi monitor.

Il colpo però non è andato a buon fine, in quanto il 23enne è stato scoperto e arrestato in flagranza dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli e del Nucleo Operativo della Compagnia Centro. Risponderà di rapina impropria, violenza, resistenza e lesioni a un Pubblico Ufficiale.