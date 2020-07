Provano a rubare un'auto nonostante l'arrivo di due persone: erano carabinieri

A Frattamaggiore i carabinieri della sezione operativa di Giugliano in Campania, in uno specifico servizio di contrasto ai reati “predatori”, hanno arrestato un 27enne e un 38enne. I due – entrambi napoletani e già noti alle forze dell’ordine – si sono resi responsabili del tentativo di furto di un’auto. I militari stavano percorrendo via Vittorio Veneto quando a un tratto la loro attenzione è stata catturata da alcuni pezzi di vetro che brillavano sul manto stradale grazie al fascio di luce dell’auto dell’Arma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si sono avvicinati e hanno visto i due uomini in un’auto parcheggiata. I militari erano in borghese e i malviventi - incuranti della loto presenza - hanno continuato ad armeggiare sotto il volante. I carabinieri si sono presentati e li hanno bloccati. I due ladri non hanno avuto neanche il tempo di comprendere cosa stesse accadendo e sono finiti in manette. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario e i due arrestati trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa di giudizio.