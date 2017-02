Tentativo di furto ai Quartieri spagnoli: vetrata rotta con un basolo

“La situazione in via Speranzella, dove ci sono tante piccole attività commerciali e artigianali, sta diventando insostenibile e serve un maggior controllo per evitare la desertificazione della zona se decidono di abbassare definitivamente le serrande”. A lanciare l’allarme i Verdi, con il consigliere della Seconda Municipalità Salvatore Iodice e il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato sul suo profilo Facebook un video in cui si vede il tentativo di sfondare la porta di ingresso di una paninoteca usando un basolo.

“Chiediamo un controllo notturno straordinario in via Speranzella e nelle strade adiacenti, così come crediamo che sia giusto continuare a investire, come sta facendo la Regione, sulla videosorveglianza che è un’arma straordinaria, sia come deterrente, che per individuare e arrestare i responsabili di azioni criminali e, anche in questo caso, visionando il filmato, non dovrebbe essere difficile risalire al colpevole e ci auguriamo che sia preso al più presto” hanno aggiunto Borrelli e Iodice. "È necessario anche manutenere costantemente il basolato per evitare che si stacchino pezzi che poi vengono usati dai delinquenti per tentare di scassinare gli ingressi di attività commerciali e artigianali”.