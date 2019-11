Attacca la sua foto sul documento di un'anziana e tenta una truffa alle Poste: arrestata

I Carabinieri della stazione di Casoria sono intervenuti nell’ufficio postale di via Cavour poiché la direttrice aveva segnalato loro una donna che, con documenti di identità presumibilmente contraffatti e una "carta libretto", stava cercando di prelevare 3.600 euro da un conto di una 72enne.

Davanti ai militari la donna, una 61enne di San Pietro a Patierno, si è vista costretta a dare le sue vere generalità. E' emerso quindi che il documento era di un’altra signora e anche la carta era associata al libretto dell’ignara anziana: la malfattrice aveva provato a sostituirsi alla reale titolare dei documenti, attaccando la sua foto sulla carta d’identità della vittima.

Dopo aver bloccato la donna, i Carabinieri hanno perquisito la sua abitazione. Lì, in un armadio della camera da letto, hanno trovato un revolver con matricola abrasa e 11 cartucce nel caricatore, nella disponibilità del marito, sottoposto alla detenzione domiciliare.

L’uomo, un 68enne, è stato tratto in arresto per detenzione illegale di arma da fuoco e tradotto in carcere. La donna, invece, è stata arrestata per possesso di documenti falsi, sostituzione di persona, tentata truffa e quindi tradotta ai domiciliari in attesa di giudizio direttissimo. L'arma e i documenti sono stati sottoposti a sequestro.