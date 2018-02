La rete antirazzista marcia per le strade di Napoli. Dopo la tentata strage di Macerata, dove un giovane ha sparato contro alcune persone di colore, ferendone 6, i movimenti antifascisti e la comunità africana ha organizzato un corteo di solidarietà per chi è rimasto ferito dal gesto di Luca Traini, attualmente in carcere.