Mangia una pizza e scappa senza pagare, poi tenta di rapinare un bar

Un 45enne è stato arrestato dai carabinieri mentre tentava una rapina in un bar di Vico Equense, in cui aveva appena mangiato una pizza e bevuto una birra.

L'uomo inizialmente era andato via senza pagare, rubando il coltello con il quale aveva tagliato la pizza. Dopo il furto il 45enne di Fondi (LT) già noto alle forze dell’ordine, è entrato in un bar di via Nicotera ed ha minacciato i 2 anziani titolari con il coltello che aveva nascosto in tasca: voleva l’incasso altrimenti li avrebbe feriti con “due coltellate”. I titolari dell’esercizio si sono inizialmente spaventati ma poi hanno trovato il modo di chiedere aiuto: mentre la donna distraeva il rapinatore parlandogli, il marito ha chiamato il 112. in pochi minuti nel bar sono arrivati i carabinieri che hanno sventato la rapina. Il rapinatore appena li ha visti, ha fatto cadere il coltello a terra ed ha alzato le mani.