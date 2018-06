Spararono contro un imprenditore per rapinarlo: arrestati

Arrivarono a sparare contro una persona, di spalle mentre scappava, pur di farsi consegnare i soldi. Arrestate due persone accusate di un tentativo di rapina ad Afragola nel 2016. Il 5 dicembre di quell'anno provarono a rapinare un imprenditore dopo che aveva prelevato. Il proprietario di un'azienda di pellame, il 5 dicembre di quell'anno, si recò presso una banca di Afragola 1200 euro in contanti. Ad attenderlo però c'era un “filatore” che diede il segnale a due rapinatori a bordo di uno scooter.

Lo seguirono fino in azienda e, una volta entrato, uno di loro scese dallo scooter e gli puntò la pistola contro intimandogli di dargli i soldi. L'imprenditore in un primo momento si paralizzò poi spaventato provò a correre all'interno dell'azienda per cercare riparo. Il rapinatore però gli sparò contro un colpo di pistola. Dopo le indagini i carabinieri hanno arrestato questa mattina due uomini, colui che sparò e il “filatore”, eseguendo l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Napoli.