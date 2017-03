Borgo degli Orefici, banda del buco in azione in una gioielleria

Banda del buco in azione in via Scialoia, nel Borgo degli Orefici. L'obiettivo, una gioielleria. I malviventi si sono introdotti nell'esercizio commerciale attraverso le fogne sottostanti. Dopo essersi fatti consegnare il bottino dal titolare della gioielleria, si sono dati alla fuga fuggendo sempre nelle fogne.

Sul posto è intervenuta la polizia, che indaga sull'accaduto.