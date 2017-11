Stavano tentando di forzare la serranda di un negozio: arrestati

Armati di una sbarra in ferro, tre individui hanno provato a forzare la serranda di un’attività commerciale, a San Giuseppe Vesuviano, in via Pappalardo.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha bloccato in flagranza di reato un 31enne, un 40enne e un 42enne, tutti pregiudicati, residenti nel Comune di Ottaviano. I tre sono stati arrestati, perché responsabili, in concorso tra loro, del reato di tentato furto aggravato e sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, in attesa d’esser processati.

Il furgone sul quale viaggiavano è stato sequestrato. Al suo interno rinvenuta e sequestrata la sbarra in ferro, delle dimensioni di circa un metro e mezzo.