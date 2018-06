Tenta di uccidere il padre con un fendente alla gola: arrestato 20enne

I carabinieri hanno arrestato un 20enne per il tentato omicidio del padre. I militari dell'arma sono intervenuti nell’abitazione di un nucleo familiare di pompei dove il figlio minore, un 20enne incensurato, aveva aggredito per motivi in corso di chiarimento il padre 53enne ed il fratello 22enne.

Il giovane ha ferito il padre con un fendente alla gola, mentre il fratello ha riportato ferite compatibili con la difesa poiché ha tagli al braccio destro ed alla gamba sinistra.

Entrambi sono stati trasportati in ospedale a Castellammare dove i medici, in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. Il 20enne è salito a bordo della sua utilitaria ed è fuggito tentando di disperdere le proprie tracce ma i carabinieri lo hanno rintracciato e bloccato a Torre Annunziata. Dietro al sedile posteriore aveva nascosto uno zaino in cui c’era il coltello sporco di sangue.