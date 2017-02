Litiga con la fidanzata e tenta di tagliarsi la gola: salvato dalla polizia

Ieri sera gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Vicaria Mercato hanno salvato in un B&B di Via Foria un giovane di Treviso che, nel corso di una crisi isterica, si stava lasciando andare ad atti di autolesionismo. L’intervento dei poliziotti era stato richiesto dalla sua fidanzata: in seguito all’ennesima lite, il giovane aveva iniziato a colpirsi al viso sino a procurarsi un’emorragia al naso.

Raggiunta la struttura, gli agenti sono quindi entrati nella camera dei due giovani trevigiani trovando il ragazzo in forte stato di agitazione. Quest’ultimo alla loro vista ha afferrato tra le mani un coccio di vetro e lo ha avvicinato al collo. Intuite le sue intenzioni, gli agenti lo hanno rbloccato.

Dopo l’arrivo dei sanitari del servizio 118 il giovane veneto si è calmato ed ha ringraziato i poliziotti.