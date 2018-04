Donna tenta di togliersi la vita a Posillipo: salvata dal 118

Cinquantuno anni, una donna minacciava di farla finita nel primo pomeriggio di oggi in viale Virgilio, a Posillipo: soltanto il pronto intervento degli operatori del 118 della postazione Pianura è riuscito ad evitare il peggio.

A dare la notizia è “Nessuno tocchi Ippocrate”. A quanto pare, dietro il proposito della 51enne, c'era la malattia di uno dei suoi genitori.

Fortunatamente la protagonista della vicenda, per costituzione fisica, non era riuscita a scavalcare il parapetto in marmo. Il medico, dopo una lunga trattativa, è riuscito a convincerla a seguire l’equipaggio in ospedale, dove la 51enne è stata sottoposta alle cure del caso.