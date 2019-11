Uomo tenta il suicidio in un albergo: salvato dai carabinieri

I carabinieri di Giugliano hanno salvato un 50enne che voleva togliersi la vita. I militari sono intervenuti in un albergo sulla circumvallazione esterna di Qualiano dopo la richiesta di intervento di un parente dell’uomo. Grazie all’applicazione della società assicurativa che localizza la scatola nera dell’auto, aveva rintracciato la sua macchina nel parcheggio della struttura. Si era preoccupato e attivato perché il parente il pomeriggio precedente si era allontanato dalla abitazione dopo aver lasciato un biglietto in cui aveva scritto di voler raggiungere la madre, deceduta tempo fa. È stato grazie a questa persona che i militari hanno fatto irruzione nella stanza dell’hotel dov’era l’uomo. Lo hanno trovato con dei lacci di scarpe legati al collo e alla finestra. Lo hanno liberato e poi affidato ai medici in ospedale.