Tenta il suicidio lanciandosi da un ponte: in ospedale

Si è lanciata dal cavalcavia di piazza Vargas a Boscoreale. Voleva togliersi la vita così una 50enne di Torre Annunziata attualmente ricoverata all'ospedale Cardarelli di Napoli. La donna è stata soccorsa immediatamente dai sanitari del 118 di Poggiomarino che sono stati allertati da alcune persone presenti sul posto al momento.

Il gesto

Si tratta di alcuni testimoni della scena scioccante: in pochi secondi, la donna è salita sul ponte, ha scavalcato il guard rail e si lanciata nel vuoto. Nessuno è riuscito per questo a intervenire in tempo ed evitare che si facesse del male. Non si hanno notizie precise sulla prognosi della 50enne che è ricoverata nel Trauma center dell'ospedale napoletano. Sembrerebbe però non in pericolo di vita.