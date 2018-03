Si lancia dal balcone dell'ospedale: grave un 66enne

Si è lanciato poco prima dell'alba dalla stanza del suo ospedale, situata al secondo piano dell'ospedale San Giovanni Bosco, un uomo di 66 anni ed ora versa in gravi condizioni nel reparto di rianimazione della struttura sanitaria.

Ad attutire la caduta, come riporta Il Mattino un'automobile. L'uomo, come riporta Il Mattino, era ricoverato da qualche giorno in ospedale.

Il 66enne ha riportato politraumi in diverse parti del corpo e le sue condizioni sono al momento critiche.