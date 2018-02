Si lancia contro un treno della metro: le condizioni del 37enne

Ha 37 anni ed è di Pianura l'uomo che ieri si è lanciato ieri contro un treno della metropolitana Materdei. Nell'impatto con il convoglio ha riportato gravi ferite ed è ancora in pericolo di vita.

Forte lo shock per i macchinisti che non hanno potuto fare nulla per evitarlo. Il servizio metro è stato interrotto per diverse ore, per consentire ai vigili del fuoco e agli operatori del 118 di soccorrere l'uomo e di trasportarlo in ospedale nel più preve tempo possibile.