Tenta uno scippo al Centro direzionale: arrestato, è già libero

Ha provato a rubare un borsello ma la vittma è riuscito a metterlo in fuga. Dopo poche ore è però tornato in strada, libero, dopo una condanna con pena sospesa. E' successo al Centro direzionale dove i carabinieri della stazione di Napoli Poggioreale hanno arrestato per tentato furto aggravato un 42enne del posto già noto alle forze dell'ordine. La vittima - un 68enne - passeggiava con il proprio cane nell’area pedonale del Centro quando è stata avvicinata con la scusa di una sigaretta. Attirato da una borsa a tracolla che il 68enne portava con sé, il 42enne lo ha pedinato e, approfittando di un momento di distrazione, ha afferrato la cinghia del borsello.

La reazione della vittima è stata immediata e le sue grida hanno attirato l'attenzione del personale della vigilanza del Centro che ha poi contattato i carabinieri. Il 42enne, che non è riuscito a sottrarre il borsello, è fuggito a piedi i militari erano già arrivati sul posto. Individuato e bloccato, è finito in manette. Giudicato con rito direttissio è stato condannato a otto mesi di reclusione con il beneficio della sospensione della pena.