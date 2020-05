Prova a entrare in una casa e aggredisce il proprietario: arrestato

Stanotte gli agenti del Commissariato di Capri, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Filippetto ad Anacapri poiché era stata segnalata alla locale Sala Operativa una rapina in atto. I poliziotti, giunti sul posto, hanno bloccato un uomo che aveva provato a entrare in un’abitazione ed aveva aggredito il proprietario le cui urla avevano attirato l’attenzione dei vicini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’uomo, un 23enne ucraino con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata rapina. Inoltre, gli agenti hanno sorpreso, all’esterno dell’abitazione, tre capresi tra i 17 e 21 anni con precedenti di polizia, che sono stati denunciati per tentato furto.