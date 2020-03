Freddo in tende ospedali a Napoli, si cercano altri condizionatori di aria calda

L'ondata di freddo che nelle ultime ore si è abbatutta su Napoli e sulla Campania sta causando problemi per i pazienti Covid-19 che vengono ricoverati per alcune ore nelle tende allestite dalla Protezione Civile all'esterno degli ospedali napoletani, in attesa di essere portati nelle corsie.

"Le tende ci sono state fornite con dei condizionatori di aria calda, ma in questi giorni non bastano. Ci stiamo muovendo per comprare altri condizionatori di aria calda, ma non è semplice con molti fornitori che sono chiusi. Stiamo lavorando intensamente per risolvere velocemente il problema", spiega il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva.

“E’ un problema che va risolto rapidamente perché così si rischia che i pazienti possano subire più danni dal freddo che dal virus. Mi sono già interfacciato con il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva affinché siano trovate soluzioni di riscaldamento adeguate che possano consentire ai pazienti di non congelare durante la notte che mi ha assicurato un rapido intervento a Napoli. La stessa richiesta è stata inviata a tutti i direttori di Asl e aziende ospedaliere affinchè provvedano a rendere accettabili le condizioni di queste tende”, ha dichiarato il Consigliere Regionale dei Verdi e membro della commissione sanità Francesco Emilio Borrelli.