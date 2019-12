Forti raffiche di vento e temporali: in arrivo 24 ore di passione a Napoli

"Desta preoccupazione l'allerta meteo diramata per le prossime ore dalla Protezione Civile in particolar modo in previsione dei forti venti che anche nello scorso fine settimana hanno investito la città di Napoli e soprattutto la collina di Posillipo. In quest'area e su tutta la città, si raccomanda pertanto di prestare la massima cautela negli spostamenti e in generale di non adottare comportamenti che mettano in pericolo la propria e l'altrui incolumità".

Lo afferma in una nota l’assessore al verde Luigi Felaco.