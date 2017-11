Caos maltempo: disagi per scuole, ospedali e trasporti

Il violento temporale che stanotte si è abbattuto su Napoli e Campania ha causato numerosi disagi la cui onda lunga si è mostrata chiaramente soltanto stamattina, alla ripresa delle normali attività. Non soltanto problemi sulla Linea 1 della Metro (la cui stazione Municipio è ferma dalle 8 per problemi agli impianti): sono state colpite anche altre linee di trasporto.

Come spiegato da Rfi, il traffico ferroviario è stato rallentato nell'intera regione. Nel dettaglio, sulla linea Av Napoli-Salerno si sono registrati ritardi anche di 30 minuti, sulla Cassino-Napoli fino a 40 minuti; sulla Napoli-Battipaglia-Paola dalle 5.20 alle 6.45 la circolazione ha registrato ritardi fino ad un'ora e mezza, e infine sulla Napoli-Benevento fino a 30 minuti.

Problemi in Campania anche per ospedali e scuole. Se quelli relativi ai primi non hanno toccato la provincia partenopea, i secondi hanno piuttosto riguardato bufale: il Mattino riporta di come si sia diffusa online, a Torre del Greco, una falsa ordinanza del sindaco che chiudeva per oggi gli istituti cittadini.

Infine, in città si è verificato un blackout in un'ampia zona tra via Chiaia e i Quartieri Spagnoli. E-Distribuzione (la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di Media e Bassa tensione) ha diramato una nota in cui spiega che “i forti temporali che hanno colpito nella notte la città di Napoli hanno comportato un guasto nella zona durato pochi minuti”. Per circa 90 clienti i lavori di ripristino si sono protratti dalle 3.40 alle 7.40.

L'allerta meteo, come sottolineato dalla Protezione civile, si prolungherà fino alle 20 di stasera.