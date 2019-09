Bomba d'acqua su Napoli, tra allagamenti e disagi nei trasporti

Un forte temporale si è abbattuto su Napoli e provincia dalle 2 del mattino, provocando allagamenti e disagi. Dissesto idrogeologico a Pianura e ai Camaldoli.

Problemi anche per chi viaggia in circumvesuviana: La Stazione di Scafati è allagata e la fermata di San Giorgio Cavalli di Bronzo è impraticabile ai viaggiatori ed i treni non fermano. Si segnala anche l'interruzione della tratta Scisciano-Nola per caduta alberi sulla linea aerea. La linea Napoli Ottaviano-Sarno è interrotta a Cercola a causa di un passaggio a livello impraticabile.

Dalle 4.00 di oggi è sospeso il traffico ferroviario sul tratto metropolitano della Linea 2 tra Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra per danni causati dal maltempo. Il violento nubifragio che si è abbattuto sulla città ha provocato l’allagamento della stazione sotterranea di Piazza Garibaldi e guasti ai sistemi tecnologici per il distanziamento dei treni. Sul posto sono intervenute le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per consentire quanto prima il ripristino della circolazione.

Disagi segnalati anche su linee autobus Anm

Previsioni

Il maltempo potrebbe proseguire anche nel primo pomeriggio con temperature in netta diminuzione rispetto agli ultimi giorni. Dal tardo pomeriggio e domani previsto cielo sereno o poco nuvoloso a Napoli.