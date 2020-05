Stazione Duomo, la consegna è rimandata: "Se ne riparla nella prossima primavera"

Il lockdown e la lenta ripartenza hanno imposto nuovi ritmi lavorativi a tutti. Non fanno eccezione i cantieri di completamento e ammodernamento delle stazioni delle metropolitane napoletane, linea 1 e linea 6. Il confronto tra il Presidente della Metropolitana Ennio Cascetta e le commissioni comunali Mobilità (presidente Nino Simeone) e Politiche Urbane (presidente Mario Coppeto) ha sancito che per il lockdown ci sarà un ritardo nelle consegne di almeno 90 giorni, quelli finora calcolati dalle ditte.

A questi, però, vanno ad aggiungersi dei ritardi oggettivi, un differimento del tempo di lavoro dovuto alle nuove procedure di protezione individuale che ogni operaio deve rispettare. Si parla del 20% di operatività in meno su ogni turno. "Peraltro questi protocolli incideranno anche sui costi: le spese per la sicurezza previste in ogni capitolato vanno rimodulate", afferma a NapoliToday Mario Coppeto. Presto le ditte (che per ora stanno anticipando le spese a cui sono tenute a far fronte) comunicheranno i costi a cui dovrà far fronte l'amministrazione, e anche i nuovi cronoprogrammi.

Intanto, tra ritardo lockdown e ritardi sul singolo turno dovuti ai protocolli di sicurezza, si ipotizza una nuova data. La prima stazione a essere consegnata, durante l'anno, sarebbe stata quella di piazza Nicola Amore (Duomo) linea 1 della metropolitana. La stazione sarebbe stata inaugurata a dicembre 2020. Con i 90 giorni di ritardo finora accumulati si arriva a fine marzo. A questa data bisognerà sommare il ritardo che si accumulerà per le nuove norme di sicurezza, che rendono di 1/5 meno efficace ogni turno lavoro. Si arriva a maggio, probabilmente: questa una prima supposizione per la consegna dell'avvenieristica stazione di piazza Nicola Amore.

Positivo il confronto in Commissione congiunta. I lavori sono ripresi ovunque se si eccettua i cantieri di Centro Direzionale e Capodichino. Al Centro Direzionale, infatti, c'è un contenzioso con l'azienda, che però il Presidente Cascetta conta di risolvere in pochi giorni. Il consigliere Nino Simeone, presidente della Commissione Trasporti, annuncia verifiche costanti nei cantieri: "E' stata una buona riunione, almeno ora sappiamo con certezza dei ritardi. Farò immediate verifiche nel cantiere di piazza Nicola Amore, in quello di piazza Municipio e al Centro Direzionale".

"Nei prossimi giorni parleremo anche con le organizzazioni sindacali", conclude Mario Coppeto. "Sarà difficile implementare i lavori visto che si opera già su tre turni".

