Tempesta di neve sul Vesuvio: auto e turisti bloccati | VIDEO

Emergenza maltempo sul Vesuvio. Una vera e propria tempesta di neve si è abbattuta nel primissimo pomeriggio di oggi sul Gran Cono, a quota 1000.

Auto e bus sono rimaste bloccate, in attesa dei soccorsi. Alcuni gruppi di turisti sono stati ospitati dal "Rifugio del Vesuvio".

Il titolare del bar, Stefano Sticchi, ha pubblicato su Facebook anche un video.

"La neve non è una novità assoluta sul Vesuvio e non è accettabile che non ci siano spalaneve a disposizione del Parco nazionale per far fronte a emergenze come quella di queste ore". A dirlo è il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale "nei prossimi approvvigionamenti di mezzi da mettere a disposizione della protezione civile regionale è opportuno prevedere anche l’acquisto di uno o più spalaneve da mettere a disposizione di quell’area".