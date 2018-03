Rapimento dei napoletani: la telefonata intercettata

Una telefonata intercettata e mandata in onda dalla trasmissione “Chi l'ha visto?” dà l'esatta fotografia del groviglio di corruzione in cui sono finiti i tre napoletani rapiti in Messico. La chiamata è tra il capo della polizia di Guadalajara ed un criminale del posto, tale Mencho. A dettare legge a telefono è il narcos che dà ordini alla polizia. «Fai calmare i tuoi uomini di merda altrimenti ti spacco la faccia. Qui i colpi partono come niente. Falli ritirare perché tutti prendono i soldi».

Così ordina al capo della polizia che dall'altra parte del telefono si scusa dicendo: «Stia calmo signore. Mi scusi». A 50 giorni dalla loro scomparsa mette i brividi il rapporto che i cartelli criminali hanno con la polizia messicana, capace di lasciare nelle mani dei criminali dei cittadini stranieri.