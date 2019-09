Telecamere nascoste per scovare chi getta rifiuti: l'iniziativa a Giugliano

Continua la lotta dell'amministrazione comunale di Giugliano agli sversamenti illegali di rifiuti che attanagliano la città. L'arma utilizzata è quella dell'installazione di telecamere per multare gli autori delle infrazioni. Ad annunciarlo su Facebook è stato il sindaco Antonio Poziello che ha anche pubblicato la foto di una persona mentre buttava dei rifiuti in una zona di campagna.

Il post del sindaco

“Cheese. A fine agosto abbiamo nuovamente posizionato una decina di telecamere e fotoesca su tutto il territorio comunale, cambiando ogni due giorni il posto. Nelle immense periferie, nei vicinali, nelle strade interpoderali, a ridosso di quelle aree che sono oggetto di continuo e costante svernamento di rifiuti. Soprattutto in zona costiera.

Le telecamere e fotoesca funzionano benissimo. Anche di notte, anche col buio pesto. E riconoscono pure le targhe.

Se ne stanno accorgendo in molti, che si stanno vedendo recapitare verbali da 500 a 1.000 euro per i comuni cittadini; denuncia penale e sanzioni da 1.000 a 2.000 euro per i titolari di imprese; inviti per tutti a presentarsi al Comando della Polizia Municipale. Come il cretino ripreso ieri da una delle telecamere collegate mediante scheda sim con la nostra centrale operativa: si tratta di un commerciante della zona costiera che aveva ben pensato di poter smaltire nelle campagne i propri rifiuti. Ignaro come tutti delle telecamere”.