Un anno dall'inferno sul Vesuvio: in azione le telecamere anti-roghi

Saranno nove i punti in cui verranno installate le telecamere anti-roghi nel Parco Nazionale del Vesuvio. Ad un anno dalla terribile estate che ha devastato gran parte dell'area, il Parco ed il comune di Ercolano entrano in azione per evitare che il dramma possa ripetersi.

Le novità saranno illustrate oggi nella sede del Parco, alla presenza del ministro dell'Ambiente Sergio Costa .

Intanto, sempre per quanto riguarda la prevenzione degli incendi ed in particolar modo di quelli di natura dolosa, è attivo in zona Osservatorio anche un presidio fisso dei vigili del fuoco.

La richiesta dei soggetti coinvolti è di una "condanna sociale" contro le persone che non rispettano ambiente e bellezze locali.