Telecamere messe fuori uso: trovato con cocaina in casa

Aveva predisposto un efficiente sistema di videosorveglianza che gli permetteva di accorgersi quando stavano arrivando le forze dell'ordine. Stavolta però non gli è andata bene visto che i militari si sono accorti delle telecamere e le hanno messe fuori uso. Poi sono entrati in casa ed hanno scoperto la droga. È successo a Poggioreale, in via Colonnello Lahalle dove sono intervenuti i militari della compagnia locale per arrestare un 27enne con l'accusa di detenzione di stupefacenti.

I carabinieri hanno fatto irruzione nella sua abitazione scoprendo 350 grammi di cocaina nascosti in un armadio della sua stanza. Aveva inoltre 29 cartucce per armi semiautomatiche calibro 9 e 150 euro in contanti di vario taglio. Il 27enne è stato portato nel carcere di Poggioreale.