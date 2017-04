Teatro San Carlo, pranzo di Pasqua per i senzatetto

Il Teatro San Carlo organizza un pranzo solidale per Pasqua rivolto ad un centinaio di senzatetto e persone bisognose in città. L'appuntamento è per mercoledì 12 aprile a mezzogiorno sullo spazio antistante “Opera Cafè”, la pasticceria nata dalla collaborazione tra Scaturchio e il Massimo, a piazza Trieste e Trento.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune e con la Fondazione Its Bac di Vico Equense. Coinvolto anche l’istituto alberghiero “Francesco de Gennaro”.