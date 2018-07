Taxi abusivo da Napoli a Fiumicino. Braccato dalla Municipale, l'uomo si dà alla fuga

Ha accompagnato alcuni turisti, in un taxi abusivo, da Napoli fino all'aeroporto di Fiumicino. Notato da alcuni poliziotti municipali all'esterno del parcheggio dell'aeroporto Leonardo Da Vinci, l'uomo alla guida non ha esitato ad abbandonare clienti e vettura per darsi a una improbabile fuga a gambe levate. La notizia è riportata da RomaToday.

Il pulmino utilizzato per trasporto passeggeri era parcheggiato in un'area riservata ai disabili. Attraverso una rapida indagine a cui hanno collaborato i turisti (di lingua cinese), la vettura è stata sottoposta a fermo ed è stata comminata una sanzione.