Tassista chiede 200 euro a 4 crocieristi per una gita a Positano: multato per 2mila

Attraverso attività di appostamento alla Stazione Marittima, hanno intercettato un soggetto che avvicinava 4 turisti crocieristi ai quali proponeva tour a Positano per 50 euro a testa, a fronte della tariffa taxi comunale autorizzato di 130 euro complessive. Saliti a bordo del veicolo parcheggiato a via Cristoforo Colombo, il conducente veniva fermato e verbalizzato per ncc abusivo ed euro 2050 per veicolo già sottoposto a fermo.

Al Molo Beverello veniva controllata un’attività di Noleggio con conducente (NCC) del Comune di Napoli che prelevava una passeggera straniera senza avere al seguito foglio di servizio cartaceo numerato e compilato, pertanto si sanzionava con ritiro carta circolazione e sospensione successiva per mesi 2 e sanzione di euro 173,00. In via San Carlo, ai Cavalli di Bronzo è stato sanzionato un taxi in servizio il cui conducente con passeggeri a bordo indossava abbigliamento non idoneo.