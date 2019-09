Napoli-Pompei 100 euro: la richiesta di un tassista abusivo

Gli agenti della Squadra Turistica della Polizia Municipale hanno scoperto un tassista abusivo che, su internet, pubblicizzava servizi di accompagnamento. Gli agenti si sono finti turisti e hanno concordato appuntamento a Mergellina: da qui per 100 euro l'uomo avrebbe dovuto accompagnare a Pompei due turiste e attenderle per il ritorno a Napoli.

Il soggetto è stato fermato e verbalizzato come Ncc abusivo, il veicolo sottoposto a fermo per due mesi. L'uomo aveva precedenti per stalking e violenza privata.