Tassisti abusivi, giro di vite della Polizia Locale: a piazza Garibaldi 6 abusivi e 9 irregolari

Gli Agenti del Nucleo Mobilità Turistica della Polizia Locale sono intervenuti in piazza Garibaldi dove, con appostamenti effettuati presso il terminal taxi della Stazione Centrale, hanno individuato sei soggetti che a bordo di auto destinate ad uso privato adescavano clienti provenienti dalla stazione chiedendo tariffe esorbitanti. I sei soggetti utilizzavano automobili prive dei requisiti per il trasporto pubblico. I trasgressori sono stati verbalizzati con sanzione pecuniaria per un importo di 1352 euro ed i veicoli sottoposti a fermo dai 2 agli 8 mesi. Nel contempo sono stati fermati 5 taxi provenienti da altri comuni che svolgevano l'attività sul territorio cittadino per i quali dopo il verbale si è proceduto anche ad inviare comunicazione al comune di provenienza. Infine sono stati controllati trentadue taxi in zona piazza Garibaldi: nove dei quali sono stati verbalizzati per irregolarità nello svolgimento dell'attività.