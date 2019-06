Whirlpool, convocato il tavolo di crisi al Mise

Il prossimo 21 giugno alle 10 al ministero dello Sviluppo economico. È questo l'appuntamento per il tavolo di crisi sul caso Whirlpool. A presiederlo sarà il ministro Luigi Di Maio e si occuperà della situazione dello stabilimento di Napoli. Ad annunciare l'appuntamento è stata una nota del ministero in cui ha spiegato che il tavolo ha l'obiettivo di “discutere la situazione occupazionale e produttiva dell`azienda a seguito della volontà, espressa da parte della proprietà, di non chiudere e di non disimpegnarsi dal sito produttivo di Napoli”.

L'incontro di ieri

Nel corso della giornata di ieri si è avuto un altro incontro con i vertici dell'azienda che ha dato vita a opinioni contrastanti sulla riuscita. Da una parte il governo e l'azienda che hanno parlato di passi avanti mentre il vicesindaco Panini è stato molto critico sull'atteggiamento della Whirlpool.