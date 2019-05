Tassisti derubano anziana che avevano accompagnato in ospedale: arrestati

Due uomini di 53 e 44 anni, entrambi di Torre Annunziata e già noti alle forze dell’ordine, erano in servizio sullo stesso taxi, quando sono stati chiamati da una 87enne di Pompei che aveva appena prelevato alcune centinaia di euro da un ufficio postale e aveva bisogno di raggiungere l’ospedale per sottoporsi ad una visita medica.

I due l’hanno accompagnata al presidio di Boscotrecase e le hanno chiesto 20 euro per la corsa, ma quando la signora ha tirato fuori i soldi per pagarli i tassisti hanno visto tutto il resto del contante che aveva nel borsello. Mentre la aiutavano a scendere dall’auto per sedersi su una carrozzina, uno dei due ha infilato la mano nella tasca della signora e ha rubato i 550 euro che aveva, passando le banconote al complice.

La signora si è accorta in tempo di non avere più nulla in tasca, quindi ha chiesto subito al personale sanitario di chiamare il 112.

In ospedale è intervenuta una pattuglia della sezione radiomobile di Torre Annunziata, che ha trovato i malfattori ancora nei pressi del parcheggio e li hanno immediatamente bloccati. Addosso avevano il denaro che è stato recuperato e restituito alla signora.

I due sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e tradotti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.