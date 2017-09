Tassisti abusivi, nuovi controlli alla Stazione Centrale

Nell'ambito dei servizi predisposti dalla Unità Operativa Chiaia, per il controllo del territorio la Polizia Turistica di Napoli è intervenuta presso la Stazione Centrale e il Molo Beverello per disciplinare il trasporto pubblico a salvaguardia dei numerosi turisti in città.

Controllati taxi regolarmente autorizzati al trasporto di piazza: tre tassisti venivano sono stati verbalizzati perché non avevano il tariffario a bordo e non rispettavano la fila; due sono stati sanzionati perchè non avevano effettuata la revisione periodica del veicolo; un ritiro di licenza, sanzione accessoria del ritiro della licenza scattata perché oltre a non attivare il tassametro e rilasciare la ricevuta non aveva informato i clienti della tariffa applicata. I trasgressori saranno segnalati agli uffici competenti per i successivi adempimenti.