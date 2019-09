Quaranta euro per andare dal porto all'aeroporto: stretta sui tassisti

Gli Agenti della Polizia Municipale di Napoli appartenenti al Nucleo di Polizia Turistica nel ponte di San Gennaro affollato di turisti hanno effettuato controlli nei punti strategici della città a contrasto dell’abusivismo nel servizio di trasporto di persone. Alla Stazione Centrale nel posteggio riservato ai taxi hanno intercettato un tassista di altro Comune che, collaborando con un’agenzia di viaggi che procura clienti, aveva prelevato alcuni turisti per condurli a Sorrento, violando la normativa vigente che vieta tale modalità di ingaggio. I titolari di licenza, infatti, possono prelevare clienti solo all'interno del Comune che l'ha rilasciata. Il tassista è stato multato e segnalato al Comune di provenienza.

All’Aeroporto di Capodichino è stato fermato un soggetto che con auto privata si procurava clienti alla fermata Alibus mentre stava concordando con quattro stranieri l’accompagnamento alla Stazione Centrale per 20 euro. Il conducente è stato multato ai sensi dell’art 85 comma 4 cds per servizi di Noleggio con Conducente (NCC) abusivo con ritiro della carta di circolazione e fermo del veicolo per due mesi oltre ad una sanzione di 173,00 euro mentre i turisti sono stati accompagnati alla fermata Alibus.

Al Molo Beverello è stato fermato un altro abusivo che aveva pattuito con turisti francesi l’accompagnamento all’Aeroporto per 40 euro, il trasgressore è stato multato e l’auto sottoposta a fermo mentre i turisti sono stati accompagnati al posteggio taxi. Durante le attività sono stati controllati anche 30 taxi di cui uno è risultato in servizio nel giorno di riposo e pertanto si è provveduto a verbalizzarlo con il ritiro di licenza.