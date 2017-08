Tassisti abusivi in città: licenze ritirate, auto sequestrate

Proseguono in questi giorni i controlli da parte della polizia municipale al fine di tutelare cittadini e turisti in città. Le operazioni hanno interessato via Coroglio, a Napoli, con particolare attenzione alla guida sotto effetto di alcool e sostanze stupefacenti.

Quattro conducenti sono risultati positivi al test dell’etilometro e denunciati, mentre un altro conducente è stato trovato alla guida senza aver mai conseguito la patente.

Nelle zone di piazza Garibaldi, via Coroglio e dell’Aeroporto, gli agenti della polizia turistica, durante l’attività di controllo del servizio di noleggio abusivo e del servizio di piazza, hanno denunciato due tassisti perché non rispettavano le disposizioni del regolamento di corso pubblico, mentre ad altri due sono state ritirate le licenze con conseguente segnalazione agli uffici competenti per i successivi adempimenti.

Un taxi è poi risultato abusivo, senza qualsiasi titolo autorizzativo, per cui è stato posto sotto sequestro con ritiro immediato della patente di guida al conducente.