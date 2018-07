Controlli sui tassisti abusivi: raffica di multe

L'estate entra nel vivo e insieme a lei arrivano in città anche i turisti da tutto il mondo. Per evitare loro truffe di ogni tipo l'Unità operativa Aeroporto della polizia municipale ha intensificato i controlli nello scalo di Capodichino. Gli agenti hanno controllato in totale 200 veicoli scoprendo diverse violazioni sia dei mezzi noleggiati con conducente sia dei taxi.

In particolare sono stati scoperti sia un guidatore che, nonostante avesse sul parabrezza la scritta “noleggio con conducente”, non aveva le necessarie autorizzazioni. Stesso discorso anche per un tassista abusivo che si era fatto pagare 50 euro da una turista di Torino, la corsa dall'aeroporto a Poggioreale.