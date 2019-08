Tassisti in pantaloncini corti: in tre vengono sanzionati

Gli Agenti del Nucleo Mobilità Turistica della Polizia Municipale di Napoli hanno effettuato controlli assidui nei luoghi di maggiore transito dei numerosi turisti in città. In particolare, sono state presidiate la Stazione Centrale, l’Aeroporto e la Stazione Marittima, e sono stati sottoposti a verifica taxi, NCC ed autobus. Al posteggio del Molo Beverello sono stati verbalizzati due taxi per aver prelevato clienti a meno di 100 metri; nella stessa zona ed alla Stazione Centrale sono stati sanzionati tre tassisti perché indossavano abbigliamento non consono allo svolgimento del servizio (pantaloncini corti).