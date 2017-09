Sega da falegname puntata alla gola: tassista rapinato

Un 32enne sale su un taxi e poi rapina l’autista utilizzando una sega da falegname. È accaduto al Rione Traiano.

L'uomo, dopo essersi fatto trasportare sul luogo indicato, ha estratto da uno zaino l'attrezzo puntandolo alla gola del tassista e riuscendo a rubargli il borsello.

Immediato l’intervento degli uomini della volante 11 del commissariato di Bagnoli. Le ricerche li hanno portati in via Romolo e Remo dove il 32enne è stato rintracciato e arrestato per rapina aggravata.