Venerdì notte, odissea per un povero tassista: umiliato e malmenato da 4 giovanissimi

Gli agenti di polizia del commissariato Vicaria hanno individuato e denunciato quattro giovani, di cui uno minorenne, responsabili di tentata estorsione, tentata rapina e lesioni in danno di un tassista. I quattro, tra i 18 e i 20 anni, sono entrati nell'auto del tassista in via Coroglio, all'alba di questa mattina. Dietro compenso di 25 euro, il tassista avrebbe dovuto portarli nei pressi del Corso Arnaldo Lucci. I quattro hanno però immediatamente iniziato a infastidire l'uomo, fumando e aprendo le porte dell'auto in marcia. Richiamati all'ordine, i giovani hanno preso a malmenare con schiaffi e calci il tassista, minacciandolo di morte.

Arrivati a destinazione il giovane seduto accanto al conducente - che durante la corsa aveva più volte tentato di sottrarre soldi dalla tasca del tassista - cerca di rubare lo zaino che l'uomo ha tra i sedili: il tassista a quel punto mette in moto e scappa con le portiere aperte. A quel punto i malviventi scappano e l'uomo si reca al Loreto Mare per farsi curare naso e labbra sanguinanti. A quel punto denuncia tutto alla Polizia che in macchina trova un telefono lasciato dai quattro giovani, visibilmente ubriachi. A quel punto gli agenti rintracciano i quattro e li denunciano.