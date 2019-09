Voleva 80 euro al posto dei 50 pattuiti: tassista aggredisce turista

Voleva che la corsa gli venisse pagata 80 euro invece che i 50 pattuiti con il cliente. Per questo motivo è scattata l'aggressione da parte di un tassista ai danni di un turista inglese. È successo a Massa Lubrense dove il cliente britannico è stato aggredito. Ha denunciato tutto ai carabinieri della compagnia di Sorrento che hanno identificato l'aggressione. Si tratta di un 45enne di Castellammare di Stabia.

La lite

La lite è partita per futili motivi. Il tassista ha chiesto 30 euro in più e il cliente l'ha accusato di aver allungato il tragitto per far lievitare il costo della corsa. Fino a quando non è degenerata in un'aggressione da parte del tassista che ha colpito il cliente a un fianco. La vittima è stata soccorsa e le ferite guariranno in sette giorni mentre l'aggressore risponderà di lesioni personali.