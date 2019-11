Azienda evade tasse Iva per 2 milioni: scatta il sequestro

Per quasi sette anni il rappresentante legale di un'azienda di pellami dell'hinterland partenopeo non avrebbe presentato dichiarazioni al Fisco, eludendo i tributi Iva per un valore di quasi due milioni di euro. Per questo i finanzieri di Frattamaggiore hanno sequestrato conti e quote societarie per equivalente valore.

Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Napoli Nord: l'azienda avrebbe - secondo i giudici che hanno disposto il sequestro - ottenuto una posizione vantaggiosa sul mercato, raggiungendo volume d'affari di dieci milioni di euro circa.