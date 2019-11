Tassa rifiuti, Napoli tra le città più costose d'Italia

Napoli è tra le città italiane in cui si paga la tassa sui rifiuti più alta. Per la precisione, il capoluogo partenopeo è al sesto posto, preceduta solo da Catania, Cagliari, Trapani, Benevento e Salerno.

La rilevazione è dell'Osservatorio prezzi e tariffe della onlus Cittadinanzattiva, ed è stata fatta sulla vase di una famiglia tipo composta da 3 persone in una casa di proprietà di 100 metri quadri.

La media italiana è di 300 euro, ma al Sud è più alta e la Campania è la regione più costosa con 421 euro di media (la più economica è il Trentino Alto Adige).

Le 10 città più costose per la tassa rifiuti sono Catania (504 euro), Cagliari (490), Trapani (475), Benevento (471), Salerno (467), Napoli (455), Reggio Calabria (443), Siracusa (442), Agrigento (425), Messina (419).

“Servizio rifiuti costoso e insoddisfacente”

“In tema di smaltimento dei rifiuti continuano a registrarsi in molte aree del Paese ritardi ed inefficienze – dichiara Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva – e la transizione verso un'economia circolare, prevista dalla strategia 2020, sembra essere ancora lontana”.

“Continuiamo a registrare – prosegue – una modalità di calcolo dei costi che non tiene conto dei rifiuti realmente prodotti e quindi non incentiva il cittadino a cambiare i propri comportamenti. Molto marcate sono le differenze territoriali, non solo in termini di costi del servizio, ma anche di qualità: vivere in una città anziché un'altra può voler dire disporre di un servizio gestione rifiuti costoso e insoddisfacente".